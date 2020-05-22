В Грузии назвали дату открытия страны для туристов

Власти Грузии назвали даты восстановления внутреннего и международного туризма в условиях карантина из-за коронавируса. Так, страна откроется для внутренних путешественников с 15 июня, а иностранцев начнет принимать с 1 июля.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава правительства Грузии Георгий Гахария.

По его словам, первыми иностранцами, которые смогут посетить Грузию, станут жители страны с низким уровнем распространения болезни. Для приема гостей из соседних и других "интересных с туристической точки зрения" государств будут созданы безопасные коридоры на сухопутных границах.

Также он отметил, что Грузия станет одной из первых стран, которая возобновит туризм во время пандемии. В ближайшее время она получит соответствующие рекомендации от Всемирной туристской организации.

Туристов, приехавших в Грузию, могут обязать представить соответствующий документ, подтверждающий, что они в течение последних 72 часов делали тест на коронавирус и их результат был отрицательным, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

В первую очередь, приехать в Грузию смогут туристы из так называемых зеленых зон, где показатель инфицирования низкий, отметил Гамкрелидзе, добавив, что будут четко установлены условия прибытия и передвижения гостей по стране.

"Наверное, войдет документ, похожий на так называемый COVID-паспорт, который будет подтверждать, что за последние 72 часа человек исследован и у него отрицательная реакция на ПЦР. Потом еще существуют приложения слежения и много других механизмов. Например, Греция уже начинает успешно использовать их. Уровень распространения инфекции в Грузии низкий, а следовательно туристический потенциал очень высокий", - заявил Гамкрелидзе.