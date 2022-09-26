В Гонконге решили отменить карантин для прибывающих из-за рубежа

В Гонконге отменяют требование для зарубежных туристов проходить карантин в отеле.

В Гонконге отменяют требование для зарубежных туристов проходить карантин в отеле.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу этого специального административного района Китая Джона Ли.

По его словам, ограничения снимают с 26 сентября.

Со своей стороны, гонконгские СМИ отмечают, что теперь туристам, заселившимся в любой отель, нужно будет просто находиться три дня под медицинским наблюдением. При этом в течение этих дней им разрешат выходить за пределы отеля. Прибывающим по-прежнему необходимо пройти ПЦР-тестирование в аэропорту Гонконга и дождаться его результатов до приезда в отель или домой.

Отметим, что карантин в городе действовал более двух лет.

Bloomberg подчеркивает, что отмена карантина последовала на фоне снижения суточной заболеваемости коронавирусом COVID-19. Так, число выявляемых за сутки случаев составляет менее 6 тыс., в то время как ранее в сентябре этот показатель составлял более 10 тыс. Уточняется, что большинство случаев инфицирования - внутренние.