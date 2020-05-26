В Гонконге хотят создать "туристические пузыри" с соседними странами

Совет по туризму Гонконга объявил о начале второго этапа восстановления отрасли путешествий, так как эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Сначала с середины июня в Гонконге начнется стимулирование внутреннего туризма. Следующий этап — привлечение гостей из стран с низким уровнем риска, потом — полное возобновление поездок на международном уровне.По словам исполнительного директора компании по борьбе с пандемией Дэйна Ченга, город опережает график борьбы с коронавирусом и теперь должен двигаться к созданию “туристических пузырей” с соседними странами, которые разделяют успех Гонконга в сдерживании эпидемии.Он пояснил, что между городами и странами могут быть заключены двусторонние или многосторонние соглашения для установления стандартов и протоколов о поездках в регионе. "Любые договоренности будут зависеть от карантинных, туристических и иммиграционных мер введенных Гонконгом и другими рынками”, — сказал он.По его словам, потенциальные партнеры в регионе — это Макао, Южная Корея, Таиланд и Китай. Для возобновления дальнемагистральных путешествий понадобиться больше времени, так как США и Европа все еще находятся на разных стадиях карантина и закрытия границ.Пока Гонконг запустил компанию Hello Hong Kong направленную на то, чтобы побудить местных жителей путешествовать по своему родному городу и исследовать его. Если внутренний туризм будет процветать, это даст положительный сигнал международным гостям, что здесь безопасно.Кампания рекомендует шесть тематических маршрутов по малоизвестным туристическим местам. Также работает универсальная платформа ресторанов, магазинов и развлечений, включающая более 11 тысяч предложений.Хотя кампания Hello Hong Kong нацелена на местных жителей, когда возобновятся международные поездки, будут запущены и специальные турпакеты для иностранцев.