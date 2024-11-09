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В Гобустане планируют развивать сакральный туризм

В Гобустане планируют развивать сакральный туризм Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в рамках проекта Центра исследования мест силы и развития сакрального туризма.
Туризм
9 ноября 2024 г. 13:19
В Гобустане планируют развивать сакральный туризм

Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в рамках проекта Центра исследования мест силы и развития сакрального туризма.

Как передает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент компании Рифат Султанзаде.

По его словам, в Азербайджане сосредоточено большое количество мест силы, одно из которых находится в Гобустане.

"Сегодня мы раскрываем для всего человечества тот факт, что одним из центров цивилизации был Азербайджан. Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в качестве нового направления сакрального туризма", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Qobustanda sakral turizmin inkişafı planlaşdırılır

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