В Гобустане планируют развивать сакральный туризм

Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в рамках проекта Центра исследования мест силы и развития сакрального туризма.

Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в рамках проекта Центра исследования мест силы и развития сакрального туризма.

Как передает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент компании Рифат Султанзаде.

По его словам, в Азербайджане сосредоточено большое количество мест силы, одно из которых находится в Гобустане.

"Сегодня мы раскрываем для всего человечества тот факт, что одним из центров цивилизации был Азербайджан. Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в качестве нового направления сакрального туризма", - сказал он.