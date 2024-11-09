В Гобустане планируют развивать сакральный туризм

Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в рамках проекта Центра исследования мест силы и развития сакрального туризма.
Как передает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент компании Рифат Султанзаде.
По его словам, в Азербайджане сосредоточено большое количество мест силы, одно из которых находится в Гобустане.
"Сегодня мы раскрываем для всего человечества тот факт, что одним из центров цивилизации был Азербайджан. Компания AZBRAND будет продвигать Гобустан в качестве нового направления сакрального туризма", - сказал он.