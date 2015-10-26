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    В Гёйчае пройдет Праздник граната

    Основная цель заключается в демонстрации культурного и экономического потенциала и развитии туризма

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 7 ноября в Гёйчайском районе пройдет 10-й Праздник граната. 

    Как сообщает Report, в этот праздник в районный центр привозят сорта граната, выращенные в различных селах района, и продукцию, изготовленную из граната. Вся эта продукция демонстрируется на выставке, организованной на городской площади. 

    Основная цель проведения Праздника граната заключается в содействии регионам, демонстрации культурного и экономического потенциала и развитии туризма.

    Отметим, что Праздник граната впервые был проведен 3 ноября 2006 года при совместной инициативе министерства культуры и туризма и Исполнительной власти Гёйчайского района. 

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