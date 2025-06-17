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В Гахе обсудили новый план действий по развитию туризма

В Гахе обсудили новый план действий по развитию туризма В целях развития туристического потенциала Гахского района и формирования устойчивой модели туризма, рабочая группа по разработке плана развития туризма Гаха провела встречу для обсуждения вопросов сотрудничества и координации.
Туризм
17 июня 2025 г. 12:16
В Гахе обсудили новый план действий по развитию туризма

В целях развития туристического потенциала Гахского района и формирования устойчивой модели туризма, рабочая группа по разработке плана развития туризма Гаха провела встречу для обсуждения вопросов сотрудничества и координации.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на встрече присутствовали представители ведомства, а также ИВ Гахского района, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства культуры, Бюро по туризму Азербайджана, Агентства наземного транспорта Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", руководители ассоциаций, представители туристической индустрии, работающие в регионе, а также районных муниципалитетов.

Состоялся обмен мнениями по новому плану действий, охватывающему 5 основных направлений - совершенствование инфраструктуры, создание конкурентоспособных туристических продуктов, усиление маркетинга и цифровизации, повышение уровня обслуживания и развитие человеческих ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda turizmin inkişafına dair yeni fəaliyyət planı müzakirə edilib

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