Въездной турбизнес РФ может потерять от приостановки турпотока из Китая до $100 млн

Въездной туристический бизнес в России может потерять до 100 млн долларов, если приостановленный из-за коронавируса выезд китайских туристов за границу не будет восстановлен до конца марта.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Основной пик бронирований на высокий летний сезон приходится на март. И если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до 100 млн долларов", - сказала Ломидзе.