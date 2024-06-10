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С начала года количество авиарейсов из Азербайджана выросло почти на 22%

С начала года количество авиарейсов из Азербайджана выросло почти на 22% В январе-мае этого года из Азербайджана было совершено 9 778 авиарейсов.
Туризм
10 июня 2024 г. 13:55
С начала года количество авиарейсов из Азербайджана выросло почти на 22%

В январе-мае этого года из Азербайджана было совершено 9 778 авиарейсов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 21,7% больше, чем за тот же период 2023 года.

За отчетный период из Азербайджана в Россию было совершено 2 897 рейсов. Это на 10,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Только в мае из Азербайджана был совершен 2 231 авиарейс. Это на 23,6% больше, чем годом ранее. В мае было организовано 689 рейсов в Россию, что на 16,5% больше, чем в мае прошлого года.

Отметим, что в январе-мае этого года больше всего авиарейсов после России из Азербайджана было организовано в Турцию. В эту страну было совершено 2 099 рейсов, что на 10,2% больше, чем годом ранее.

В тройку лидеров также вошли Объединенные Арабские Эмираты (1 231 рейс (+38,6%).

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Версия на английском языке Azerbaijan sees surge in number of flights
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycandan aviareyslərin sayı 22 %-ə yaxın artıb

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