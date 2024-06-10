С начала года количество авиарейсов из Азербайджана выросло почти на 22%

С начала года количество авиарейсов из Азербайджана выросло почти на 22%

В январе-мае этого года из Азербайджана было совершено 9 778 авиарейсов.

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В январе-мае этого года из Азербайджана было совершено 9 778 авиарейсов. Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 21,7% больше, чем за тот же период 2023 года. За отчетный период из Азербайджана в Россию было совершено 2 897 рейсов. Это на 10,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Только в мае из Азербайджана был совершен 2 231 авиарейс. Это на 23,6% больше, чем годом ранее. В мае было организовано 689 рейсов в Россию, что на 16,5% больше, чем в мае прошлого года. Отметим, что в январе-мае этого года больше всего авиарейсов после России из Азербайджана было организовано в Турцию. В эту страну было совершено 2 099 рейсов, что на 10,2% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Объединенные Арабские Эмираты (1 231 рейс (+38,6%). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan sees surge in number of flights