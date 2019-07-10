 Наверх

Более 70 000 граждан Азербайджана посетили в этом году Аджарию

В этом году Аджарию посетили более 70 000 граждан Азербайджана

За январь-июнь этого года Аджарскую Автономную Республику посетили 70 673 граждан Азербайджана. 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Департаменте туризма и курортов Автономной Республики. 

В отчетный период по количеству посетивших Аджарию иностранцев Азербайджан занимает второе место. 

На первом месте Турция (384 956 человек), на третьем - Россия (51 279 человек).

В первое полугодие этого года Автономная Республика в целом приняла 660 970 иностранцев, что в годовом сравнении больше на 3,4%.

Отметим, что в прошлом году Аджарию посетили 204 562 граждан Азербайджана. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!