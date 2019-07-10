Более 70 000 граждан Азербайджана посетили в этом году Аджарию

За январь-июнь этого года Аджарскую Автономную Республику посетили 70 673 граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Департаменте туризма и курортов Автономной Республики.

В отчетный период по количеству посетивших Аджарию иностранцев Азербайджан занимает второе место.

На первом месте Турция (384 956 человек), на третьем - Россия (51 279 человек).

В первое полугодие этого года Автономная Республика в целом приняла 660 970 иностранцев, что в годовом сравнении больше на 3,4%.

Отметим, что в прошлом году Аджарию посетили 204 562 граждан Азербайджана.