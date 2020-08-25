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Report Georgia

В Египте туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи

В Египте туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи
Туризм
25 августа 2020 г. 16:26
В Египте туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи

Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи.
Предполагается, что гости смогут отправиться в музеи и к археологическим памятникам, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", также с 1 сентября снимаются все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами, а с октября будут возобновлены круизы по Нилу.

Культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа были закрыты, отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон. По неофициальной информации, причиной таких ограничений стала вспышка коронавируса в Каире.

На прошлой неделе всех прибывающих в страну обязали предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Предполагается, что на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой 50 процентов. Так, Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи – не более 100, пирамиды – не более 15.

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Версия на английском языке Egypt weighs to reopen ancient sites for tourists

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