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В Египте путешественникам предложат "безопасные туристические коридоры"

В Египте путешественникам предложат "безопасные туристические коридоры" Египет готовится открыть "безопасные туристические коридоры", чтобы быстрее восстановить отрасль путешествий
Туризм
18 января 2021 г. 15:36
В Египте путешественникам предложат безопасные туристические коридоры

Египет готовится открыть "безопасные туристические коридоры", чтобы быстрее восстановить отрасль путешествий.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости, об этом заявил министр туризма и древностей Халед Аль-Анани.

По его словам, восстановление сектора туризма страны будет постепенным. По его оценкам, этот процесс начнется в марте-апреле 2021 года.

По словам чиновника, основная задача сейчас заключается в информировании международных туркомпаний и путешественников о том, что Египет является безопасным направлением во время пандемии.

В интервью немецким СМИ посол Египта в Берлине Халед Галал Абдельхамид заявил, что его страна откроет "безопасные туристические коридоры" на лето 2021 года.

По словам дипломата, эта схема приема гостей подразумевает ограничение максимального количества пассажиров на борту самолета, проведение диагностических тестов на коронавирус как при въезде, так и при выезде. Первыми опробовать ее предложат путешественникам из Германии — крупнейшего въездного рынка Египта.

Сначала систему "туристических коридоров" протестируют в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В зимнем сезоне 21/22 ее распространят и на курорты Марса Алам и Эль-Гуна.

По словам египетского посла, "туристические коридоры" планируется запустить летом 2021 года. Но есть вероятность, что этот формат заработает и раньше – в апреле или мае.

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