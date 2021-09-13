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В Египте планируют открыть два новых туристических города

В Египте планируют открыть два новых туристических города Два новых туристических города появятся в Египте в течение ближайших месяцев.
Туризм
13 сентября 2021 г. 06:44
В Египте планируют открыть два новых туристических города

Два новых туристических города появятся в Египте в течение ближайших месяцев.

Как передает Report, об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью газете "Известия".

"В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", - рассказал Халед аль-Анани.

Он также выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится, подчеркнув, что власти Египта продолжают оказывать поддержку самолетам, прилетающим из других государств.

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Версия на азербайджанском языке Misirdə iki yeni turizm şəhəri salınacaq

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