В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий

Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению пресс-службы правительства эмирата, это ограничение вводится в "целях обеспечения безопасности населения".

Танцорам, певцам, диджеям и творческим коллективам не разрешено выступать в каком-либо ресторане или отеле в Дубае в ближайшем будущем.

Как сообщают СМИ, такое решение принято после серии проверок в ряде учреждений, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения.