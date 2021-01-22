В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
По сообщению пресс-службы правительства эмирата, это ограничение вводится в "целях обеспечения безопасности населения".
Танцорам, певцам, диджеям и творческим коллективам не разрешено выступать в каком-либо ресторане или отеле в Дубае в ближайшем будущем.
Как сообщают СМИ, такое решение принято после серии проверок в ряде учреждений, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения.