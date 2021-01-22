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В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий
Туризм
22 января 2021 г. 16:05
В Дубае запретили развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах

Власти Дубая приостановили выдачу разрешений на проведение развлекательных мероприятий, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению пресс-службы правительства эмирата, это ограничение вводится в "целях обеспечения безопасности населения".

Танцорам, певцам, диджеям и творческим коллективам не разрешено выступать в каком-либо ресторане или отеле в Дубае в ближайшем будущем.

Как сообщают СМИ, такое решение принято после серии проверок в ряде учреждений, в ходе которых были выявлены многочисленные нарушения.

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