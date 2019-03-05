В Дубае построят собственную "Венецию" - ФОТО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Дубае намерены построить крупный центр отдыха "Плавучая Венеция", который будет частично расположен под водой, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В частности, на курорте планируется построить 414 апартаментов, которые будут располагаться на четырех уровнях, один из которых будет находиться под водой. Почти половину из них займут подводные спа-салоны, тренажерные залы и магазины.

Перевозить гостей из вестибюля в апартаменты планируется с помощью гондол по искусственным каналам. Крупный проект стоимостью 680 миллионов долларов США будет завершен в 2021 году.

Отметим, что "Венеция" является частью проекта "Сердце Европы", который представляет собой искусственный островной комплекс, посвященный европейским странам и городам. Он включает в себя семь островов, оформленных в архитектурных традициях Германии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Монако, классической Европы и даже Санкт-Петербурга.