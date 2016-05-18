В Дубае откроется самый большой в мире тематический парк развлечений

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Самый большой в мире крытый тематический парк развлечений IMG Worlds of Adventure откроется для посетителей 15 августа 2016 года в Дубае.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, этот парк, которым владеет компания Ilyas and Mustafa Galadari Group (IMG Group), станет первым в ОАЭ международным тематическим развлекательным парком.

Общая стоимость проекта составляет более миллиарда долларов. Комплекс включает в себя три зоны с аттракционами: секция, оформленная в стиле вымышленной вселенной комиксов Marvel, территория, созданная с использованием персонажей американского мультипликационного канала Cartoon Network и парк динозавров. В IMG Worlds of Adventure также отвели определенное место под рестораны и магазины.