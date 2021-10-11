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В Чили намерены отменить карантин для вакцинированных туристов

В Чили намерены отменить карантин для вакцинированных туристов В Чили намерены отменить обязательный пятидневный карантин для вакцинированных от коронавируса туристов
Туризм
11 октября 2021 г. 14:54
В Чили намерены отменить карантин для вакцинированных туристов

В Чили намерены отменить обязательный пятидневный карантин для вакцинированных от коронавируса туристов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"С 1 ноября пятидневная изоляция больше не будет обязательной, полностью привитые путешественники, которые подтвердят свой статус до путешествия и пройдут в Чили тестирование на коронавирус с отрицательным результатом, смогут перемещаться по всей стране без карантина [после прибытия]", - заявили чилийские власти

При этом в течении трех суток с момента прибытия в страну необходимо сдать тест на COVID-19. Также, туристам нужно будет заполнить медицинскую анкету, приобрести страховку, покрытие которой составляет 30 тысяч долларов США, и оставаться на связи с властями в течение двух недель.

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