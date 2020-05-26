В Черногории открывается туристический сезон

С 1 июня Черногория открывает границы для граждан государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

У прибывающих не станут требовать справки об отсутствии COVID-19 и прохождения тестов по приезде. Точные детали новых пограничных правил будут опубликованы в ближайшие дни.В стране уже все готово к началу туристического сезона и сняты почти все ограничительные меры: работают отели, кафе, рестораны и пляжи с соблюдением мер социальной дистанции. В ближайшее время возобновят деятельность кинотеатры и театры и будет разрешено проведение спортивных соревнований с присутствием зрителей. При этом пока сохраняется масочный режим во всех закрытых общественных пространствах.Первоначально Черногория откроется для немцев, австрийцев, чехов, венгров, поляков, греков, албанцев, словенцев и хорватов. Впоследствии для того, чтобы страна была отнесена к "безопасным", число заболевших в ней не должно быть больше 25 человек на 100 тысяч жителей.