В Британии могут появиться летающие такси

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Необычный летательный аппарат, который может появиться на улицах уже через четыре года, позволит значительно разгрузить местные аэропорты и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Euromag.

Коммерческую эксплуатацию устройства, разработанного аэрокосмической компанией, планируется начать к 2022 году после получения соответствующих сертификатов безопасности. В будущем разработчик планирует создать беспилотные модели с дальностью полета до 800 км.

Протестированный образец может перевозить от двух до четырех пассажиров на расстояние до 150 километров. Максимальная скорость летающего такси, оснащенного четырьмя винтами, составляет 300 километров в час. Транспортное средство выполнено из легкого углеродного волокна, что делает его намного дешевле, чем, например, вертолеты.