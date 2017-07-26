В ближайшее время возможно открытие авиарейса Абу-Даби - Баку

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Авиакомпания Etihad (ОАЭ), входящая в десятку лучших мировых авиакомпаний, может открыть прямые рейсы в Азербайджан. Как сообщили Report из посольства ОАЭ в Азербайджане, соответствующий вопрос обсуждался в ходе встречи посла Азербайджана в этой стране Дашгына Шикарова с представителями этой авиакомпании.

На встрече приняли участие генеральный исполнительный директор Etihad Питер Баумгартнер, первый вице-президент Ахмад аль Губаиси, вице-президенты Али Салех аль Балуши, Виджай Пунусами, Мухаммед Абдулла аль Булуки и Алекс Физерстон, а также другие официальные лица.

Основной целью встречи стало обсуждение вопроса организации прямых рейсов авиакомпании в Азербайджан. Д. Шикаров отметил, что в последние годы наблюдается рост числа туристов из стран Персидского залива в Азербайджан более чем в 30 раз, подчеркнув важность прямых авиарейсов в страну. По его словам, в настоящее время по маршрутам Дубай - Баку, Шаржа - Баку, Дубай - Гянджа выполняется более 45 полетов в неделю, и для открытия маршрута в Абу-Даби существует большой пассажирский потенциал.

"Стороны договорились о визите высокопоставленных лиц компании в Азербайджан для проведения оценки на месте и обсуждения вопроса открытия рейса в ближайшем будущем", - отмечается в сообщении.