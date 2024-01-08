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В Баку выделят территорию для развития курортного туризма

В Баку выделят территорию для развития курортного туризма В Баку к 2040 году будет выделено почти 170 га территории для развития курортного туризма
Туризм
8 января 2024 г. 15:52
В Баку выделят территорию для развития курортного туризма

В Баку к 2040 году будет выделено почти 170 га территории для развития курортного туризма.

Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

Согласно Генплану, планируются меры по повышению качества водных объектов и улучшения экологии, что положительно скажется на городском пляжном туризме.

Запланированное улучшение транспортной сети позволит организовать индивидуальные экскурсии из пляжных зон к другим важным туристическим достопримечательностям Баку, отмечается в документе.

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Версия на английском языке Baku to allocate territory for development of resort tourism
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