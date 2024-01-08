В Баку выделят территорию для развития курортного туризма

В Баку к 2040 году будет выделено почти 170 га территории для развития курортного туризма.
Как сообщает Report, это отражено в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.
Согласно Генплану, планируются меры по повышению качества водных объектов и улучшения экологии, что положительно скажется на городском пляжном туризме.
Запланированное улучшение транспортной сети позволит организовать индивидуальные экскурсии из пляжных зон к другим важным туристическим достопримечательностям Баку, отмечается в документе.