В Баку установлена вторая самая высокая елка в СНГ

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Баку установлена вторая самая высокая елка в странах СНГ.

Как передает Report со сслыкой на ТурСтат, составлен рейтинг самых высоких новогодних елок стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в новогодние праздники 2019 года.

По данным аналитического агентства, десятку городов СНГ с самыми высокими главными новогодними елками возглавил Ашхабад (38 метров). Далее расположился Баку.

В десятку вошли Ташкент (35 метров), Минск (30 метров), Душанбе (28 метров), Москва (27 метров), Астана, Бишкек и Тбилиси (по 25 метров).