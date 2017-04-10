В Баку стартовал Бакинский шопинг-фестиваль

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Азербайджана впервые стартовал Бакинский торговый фестиваль (шопинг-фестиваль).

Как сообщает Report, по случаю начала фестиваля в Ичеришехер проводится шоу-программа.

В шоу-программе, начавшейся с сопровождения DJ Ильхама Амирова, принимают участие ритм-группа "Натиг", ансамбль "Гая", Мурад Ариф, Джабраил Расулов, Гюнай Ибрагимли, Сабир Ахмедов, Азад Шабанов, Эмилия Ягубова, Нурлан Новрасли, Нура Сури и другие известные певцы.

Начальник отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихмамедов на открытии фестиваля заявил журналистам, что фестиваль открывает возможности как для граждан страны, так и для иностранцев: "К фестивалю уже присоединились около 110 магазинов. В рамках фестиваля граждане воспользуются услугами более 50 ресторанов и гостиниц. Сегодня министерство налогов установило специальные киоски в 7 торговых объектах, где гражданам будут возвращаться НДС. Граждане должны предъявить чеки для получения НДС".