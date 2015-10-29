В Баку состоялся Белорусско-азербайджанский туристический форум

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся Белорусско-азербайджански й туристический форум.

Как сообщает Report, мероприятие организовано крупнейшей компанией туристической индустрии Беларуси "ЦЕНТРКУРОРТ" Управления делами президента Беларуси совместно с посольством Беларуси в Азербайджане и при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Вначале был показан видеоролик о туристическом потенциале Азербайджана, его достопримечательностях, проведенных международных мероприятиях.

Также были показаны презентации ведущих санаториев и отелей в Беларуси, в том числе предоставляемые ими услуги, особенности, которые отличают их от других лечебно-оздоровительных учреждений.

В своем заявлении журналистам посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович выразил надежду, что данное мероприятие поспособствует резкому увеличению числа туристов между двумя странами.

Отметим, что в форуме приняли участие представители крупнейших белорусских лечебно-оздоровительных учреждений, которые провели презентацию туристической индустрии и санаторно-курортного потенциала Беларуси, а также более 20 крупнейших азербайджанских туристических компаний, которые, в свою очередь, представили туристический потенциал Азербайджана.

В ходе указанного форума представители белорусской и азербайджанской туриндустрии смогли подробно ознакомиться с туристическим потенциалом двух стран, установить новые контакты, определить пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.