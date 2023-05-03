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В Баку состоялось 8-е заседание Координационного комитета по туризму Организации исламского сотрудничества

В Баку состоялось 8-е заседание Координационного комитета по туризму Организации исламского сотрудничества Восьмое заседание Координационного комитета по туризму Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошло в Баку 3 мая под председательством Азербайджана и с участием 10 государств-членов.
Туризм
3 мая 2023 г. 18:07
В Баку состоялось 8-е заседание Координационного комитета по туризму Организации исламского сотрудничества

Восьмое заседание Координационного комитета по туризму Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошло в Баку 3 мая под председательством Азербайджана и с участием 10 государств-членов.

На встрече был зачитан текст приветственного обращения к участникам мероприятия генерального секретаря ОИС Хисейна Брахима Тахи.

Как сообщает Report, председательствовавший на заседании руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, отметив, что Организация исламского сотрудничества постоянно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, сказал, что благодаря освобожденным от оккупации землям расширился туристический потенциал нашей страны, сообщил, что Карабах уже признан как новая туристическая дестинация для иностранных путешественников.

Он отметил, что заседание было полезным с точки зрения обсуждения хода выполнения важных решений, принятых в рамках 11-й конференции министров туризма Организации исламского сотрудничества, состоявшейся под председательством Азербайджана в прошлом году, и их реализации.

В рамках обсуждения состоялся обмен мнениями о текущих критериях оценки премии ОИС «Туристический город», а также были рассмотрены и приняты планы действий в связи с объявлением турецкого города Шанлыурфа и узбекской Хивы туристическими городами на 2023 и 2024 годы.

На встрече было заявлено, что Шанлыурфа является одним из городов, пострадавших от землетрясения, и участники призвали все соответствующие институты ОИС подготовить эффективные программы и проекты по восстановлению туристического потенциала после ожидающейся в скором времени реконструкции города.

Участники заседания выступили с презентациями об эффективной реализации принятой на 11-й Конференции министров туризма ОИС резолюции о развитии туризма между государствами-членами и Рамочного документа ОИС по развитию туризма.

На мероприятии странам-членам было предложено принять активное участие в 3-й туристической выставке ОИС, которая пройдет в Катаре в ноябре текущего года.

По итогам 8-го заседания координационного комитета было принято решение о проведении 9-го заседания в рамках 12-й Конференции министров туризма ОИС в Узбекистане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İƏT-in Turizm üzrə Əlaqələndirmə Komitəsinin 8-ci iclası keçirilib

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