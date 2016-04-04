Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация туристических возможностей Швейцарии.

Как сообщает Report, презентацию провел глава отдела развивающихся рынков и специальных проектов в национальном офисе по туризму Швейцарии Федерико Соммаруга.

По его словам, делегация из 18 человек, представляющая секторы туризма, здравоохранения и образования Швейцарии, совершает визит в Баку, Алмату и Астану для популяризации туристических возможностей страны.

Ф.Соммаруга отметил, что сектор туризма имеет важное значение для экономики Швейцарии, составляя 4% от ВВП страны, а также обеспечивает работой 245 тыс. человек.

"В 2015 году Швейцарию посетили около 10 тыс. туристов, которые провели как минимум одну ночь в стране. Мы верим, что это число увеличится и больше азербайджанцев получат возможность увидеть Швейцарию. Помимо этого, мы собираемся открыть сайт www.myswitzerland.com/ azerbaijan , чтобы больше людей могли иметь доступ к информации о туризме в Швейцарии", - добавил Ф.Соммаруга.

Говоря о том, чем Швейцария может привлечь туристов, Ф.Соммаруга сказал, что Швейцария обладает прекрасными пейзажами, архитектурными памятниками, курортами: "Мы подготовили специальный тур, длиной более 1000 км, который позволяет увидеть все красоты страны".

Ф.Соммаруга также отметил некоторые трудности, которые стоят на пути развития туристических связей между Азербайджаном и Швейцарией, такие как отсутствие воздушного сообщения: "Раньше существовал рейс АЗАЛ Баку-Женева, и мы наблюдали рост туристов. Тем не менее, этот вопрос находится на повестке дня, чтобы отрыть рейс в Женеву или Цюрих".

Кроме того, другие члены делегации представили возможности Швейцарии в области образования и здравоохранения.