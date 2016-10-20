В Баку состоится международная выставка недвижимости и инвестиций

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная Азербайджанской международной выставке недвижимости и инвестиций (RecExpo II).

Как передает Report, выставка пройдет 22-24 ноября при организационной поддержке Госкомитета по вопросам имущества, компаний Atılım Fuarcılık и Elan Expo.

Выступивший на конференции пресс-секретарь ГКВИ Гулу Халилов отметил, что выставка является одной из важнейших платформ для демонстрации своих проектов международными компаниями по строительству, недвижимости и инвестициям в этом секторе. На выставке ожидается участие компаний из Азербайджана, Турции, Грузии, ОАЭ, России, Испании, Португалии, Хорватии, Венгрии, Грузии и Северного Кипра. В то же время в рамках выставки 23 ноября планируется проведение конференции “Инвестиции в сфере недвижимости”.

Менеджер выставки Илькин Абдиев сообщил, что 15 компаний представят на выставке 100 проектов: “В список участников RecExpo II входят представители крупных местных и иностранных компаний, банков, посольств, фирм по недвижимости, крупные инвесторы”.

Основной целью специализированной выставки является оживление рынка недвижимости Азербайджана, увеличение объема местных и зарубежных инвестиций в этот сектор.