​В Баку состоится международная выставка Aqua-Therm Baku-2015

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ С 21 по 24 октября в Бакинском экспо-центре пройдет 8-я Международная выставка "Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия" Aqua-Therm Baku 2015.

Как сообщили Report в компании Iteca Caspian, являющейся организатором мероприятия, Aqua-Therm Baku занимает позицию ведущей профессиональной выставки региона в сфере отопления, вентиляции, кондиционирования (HVAC), оборудования для бассейнов, саун и СПА.

Выставка соберет компании из Азербайджана, Италии, Китая, России, Турции, Хорватии, Швейцарии, Бельгии, Дании, Германии и ОАЭ. На данный момент в списке участников выставки представлены такие компании Aquamarket, Aquart, Azelektro, Euroclima (Азербайджан), Chemoform (Германия), Danfoss (Азербайджан-Дания), Kaskad - Hidro (Азербайджан-Италия), Terendis (Бельгия), Sauna Insaat (Азербайджан-Финляндия), Yuhuan Jingyu Valve Factory (Китай) и многие другие.

Aqua-Therm Baku 2015 представит оборудование для бассейнов, климатическое оборудование, вентиляционные, отопительные системы, канализационные системы, водяные фильтры, пластиковые трубы, фитинги, радиаторы, бойлеры, водяные резервуары, солнечные воздухонагреватели, агрегаты для охлаждения, воздухопроводы, вентиляционные каналы, воздушные шланги, газовые фильтры, газовые регуляторы, теплообменники и многое другое.

Среди инноваций можно выделить газовые рампы, новые технологии по водообработке и очистке сточных вод, гибкие предизолированные пластиковые трубы. Выставка представит бренды Altintas, Arcelik, Bugatti, Chemoform AG, Danfoss, Firestone, Harvia, Hidtrotech Group, Immergas, Mitsubishi, Vargon, Fujitsu и другие.

Выставка пройдет при официальной поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана (ASK).