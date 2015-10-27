Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 29 октября в Баку состоится белорусско-азербайджанский туристический форум.

Как сообщает Report, мероприятие будет организовано крупнейшей компанией туристической индустрии Беларуси «ЦЕНТРКУРОРТ» Управления делами президента Республики Беларусь совместно с посольством Республики Беларусь в Азербайджанской Республике и при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана.

В форуме примут участие представители крупнейших белорусских лечебно-оздоровительных учреждений, которые проведут презентацию туристической индустрии и санаторно-курортного потенциала Беларуси, а также более 20 крупнейших азербайджанских туристических компаний, которые, в свою очередь, представят туристический потенциал Азербайджана.

В ходе указанного форума представители белорусской и азербайджанской туриндустрии смогут подробно ознакомиться с туристическим потенциалом двух стран, установить новые контакты, определить пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.