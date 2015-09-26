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    В Баку состоится 9-я Международная карьерная выставка

    На выставке желающие смогут ознакомиться с возможностями продолжения карьеры в ведущих компаниях и фирмах Азербайджана и других стран

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоится 9-я Международная карьерная выставка "Career Azerbaijan".

    Как сообщает Report, выставка пройдет с 9 по 11 октября в Бакинском международном выставочном центре.

    На выставке желающие смогут ознакомиться с возможностями продолжения карьеры в ведущих компаниях и фирмах Азербайджана и других стран.

    Кроме того, для удобства посетителей от станции метро "Короглу" каждый час будет отъезжать автобус до выставочного центра.

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