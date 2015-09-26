Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоится 9-я Международная карьерная выставка "Career Azerbaijan".

Как сообщает Report, выставка пройдет с 9 по 11 октября в Бакинском международном выставочном центре.

На выставке желающие смогут ознакомиться с возможностями продолжения карьеры в ведущих компаниях и фирмах Азербайджана и других стран.

Кроме того, для удобства посетителей от станции метро "Короглу" каждый час будет отъезжать автобус до выставочного центра.