​В Баку реализуют проект "Уличные артисты"

Бакинский туристический информационный центр запускает проект "Уличные артисты".

Как сообщает Report, презентация проекта состоялась сегодня.

Директор центра Руфат Багиров сообщил, что уличным артистам позволят выступать в Приморском национальном парке, "Ичеришехер"е и улице Низами.

"Те, кто уверены в своих талантах, могут прийти к нам на кастинг. Мы хотим, чтобы один человек представлял один вид искусства. Чем больше людей будут представлять один вид искусства, тем меньше к нему будет интерес. Уличные артисты будут выступать на открытых площадках летом и в закрытых помещениях зимой. Кастинги бесплатные", - сказал он.

Директор центра также отметил, что уличные артисты не будут платить налоги, поскольку деньги от туристов считаются подарком и не облагаются налогом.