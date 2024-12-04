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В Баку прошло мероприятие, посвященное углублению сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере туризма

В Баку прошло мероприятие, посвященное углублению сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере туризма В Баку прошло мероприятие, посвященное углублению сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере туризма.
Туризм
4 декабря 2024 г. 20:27
В Баку прошло мероприятие, посвященное углублению сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере туризма

В Баку прошло мероприятие, посвященное углублению сотрудничества Азербайджана и Хорватии в сфере туризма.

Как передает Report, мероприятие организовано Хорватским туристическим сообществом.

В рамках открытия выступил посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич. Он отметил, что посольство также стремится наладить связи между Загребом и Баку для увеличения туристического потока.

"Этот сектор позволит двум народам стать ещё ближе. У нас много схожего, будь то менталитет или история", - сказал Зебич.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Хорватией укрепляются, однако странам есть куда стремиться.

"Мне как послу было бы важно, чтобы азербайджанцы и хорваты чаще виделись друг с другом. Это позволит углубить сотрудничество между нашими странами", - заключил посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Xorvatiya arasında turizm sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə həsr olunan tədbir keçirilib

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