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    В Баку прошла туристическая ярмарка

    Более 20 компаний представили широкий набор туристических услуг

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась 4-я по счету туристическая "Сезонная ярмарка путешствий".

    Как сообщает Report, выставка организована Министерством культуры и туризма и Ассоциацией туризма Азербайджана.

    На ярмарке различные туристические агентства и отели Азербайджана представили широкий набор предлагаемых ими услуг. Всего в ярмарке приняли участие до 20 компаний.

    Кроме того, среди гостей мероприятия были разыграны различные путевки, туры и экскрусии.

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