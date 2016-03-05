В Баку прошла туристическая ярмарка

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась 4-я по счету туристическая "Сезонная ярмарка путешствий".

Как сообщает Report, выставка организована Министерством культуры и туризма и Ассоциацией туризма Азербайджана.

На ярмарке различные туристические агентства и отели Азербайджана представили широкий набор предлагаемых ими услуг. Всего в ярмарке приняли участие до 20 компаний.

Кроме того, среди гостей мероприятия были разыграны различные путевки, туры и экскрусии.