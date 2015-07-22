​В Баку пройдет выставка, посвященная туристическому потенциалу ОАЭ

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Баку пройдет выставка, посвященная туристическому потенциалу Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, выставка, организованная Национальным Советом туризма и памятников ОАЭ, пройдет 11 сентября.
Целью выставки является популяризация страны и предоставление информации об интересных туристических местах ОАЭ.
Отметим, что выставка в Баку пройдет в рамках мероприятий по продвижению ОАЭ на пространстве СНГ, проводимых с 7 по 11 сентября.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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