​В Баку пройдет российско-азербайджанский фармацевтический форум

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Форум "Россия-Азербайджан: фармацевтическая и медицинская промышленность сегодня и завтра" пройдет в Баку в рамках 21-ой Азербайджанской международной выставки "Здравоохранение" (BIHE-2015), сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Выставка начнет работу в Баку 18 октября.

Форум проводится с целью активизации сотрудничества в области фармацевтической и медицинской промышленности между Россией и Азербайджаном, знакомства потенциальных партнеров с инвестиционным и экспортным потенциалом России, налаживания деловых контактов и расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Деловая программа предусматривает проведение пленарного заседания и презентаций продукции российских компаний, а также ряда двусторонних встреч. В мероприятиях деловой программы примут участие представители профильных министерств и ведомств, бизнес-сообщества, профессиональных ассоциаций обеих стран.

На пленарном заседании будет представлен обзор рынка лекарственных средств и медицинских изделий Азербайджана и его законодательного регулирования. Планируется также обсудить такие темы, как экспорт российских лекарственных средств и медицинских изделий и организация их совместного производства на территории Азербайджана.

Российская экспозиция будет представлена 28 российскими предприятиями фармацевтической и медицинской промышленности, которые продемонстрируют более 150 образцов своей продукции.