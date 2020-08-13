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Report Georgia

В Баку пройдет онлайн-мероприятие с участием иностранцев

В Баку пройдет онлайн-мероприятие с участием иностранцев В мероприятии примут участие до 300 иностранных участников
Туризм
13 августа 2020 г. 12:12
В Баку пройдет онлайн-мероприятие с участием иностранцев

14 октября при организационной поддержке Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана будет организовано онлайн-мероприятие Travel Business Azerbaijan Online.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 300 иностранных участников из стран Европы и Персидского залива, России и СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии, а также Индии и Южной Азии. В то же время на мероприятие будут приглашены 200 представителей туристического и гостиничного бизнеса Азербайджана.

Отметим, что мероприятие будет проводиться онлайн. Оно является альтернативой мероприятию Travel Business Azerbaijan 2020, которое планировалось провести в Баку 29 апреля, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 300 xarici iştirakçının qatılacağı turizm tədbiri keçiriləcək

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