В Баку пройдет онлайн-мероприятие с участием иностранцев

В мероприятии примут участие до 300 иностранных участников

14 октября при организационной поддержке Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана будет организовано онлайн-мероприятие Travel Business Azerbaijan Online.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до 300 иностранных участников из стран Европы и Персидского залива, России и СНГ, Китая и Юго-Восточной Азии, а также Индии и Южной Азии. В то же время на мероприятие будут приглашены 200 представителей туристического и гостиничного бизнеса Азербайджана.

Отметим, что мероприятие будет проводиться онлайн. Оно является альтернативой мероприятию Travel Business Azerbaijan 2020, которое планировалось провести в Баку 29 апреля, но было перенесено из-за пандемии коронавируса.