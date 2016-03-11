В Баку пройдет международная выставка туризма

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 7-9 апреля в Баку состоится Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" (AITF-2016), которая в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Как сообщает Report со ссылкой на основного организатора мероприятия - компанию Iteca Caspian, выставка AITF пройдет при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики и Азербайджанской ассоциации туризма (AZTA). AITF имеет поддержку и со стороны международных структур, таких как Всемирная туристская организация (UNWTO) и Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация (PATA).

На AITF-2016 планируется участие более 200 компаний из 40 стран мира, которые представят яркое разнообразие направлений туризма. Возможностью продемонстрировать туристический потенциал и колорит своих стран воспользовались Беларусь, Болгария, Грузия, Доминиканская Республика, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия, забронировав для участия национальные павильоны. Также отдельными стендами выступают такие регионы, как Ставропольский край и Юрмала. Кроме того, на выставке ожидается участие туристических компаний, отелей из Греции, Иордании, Латвии, Мальдив, России, Словении, США, Швейцария и т.д. Среди участников этого года ряд зарубежных посольств, аккредитованных в Азербайджане и торговых палат.

Являясь первой выставкой весеннего сезона, AITF станет центральной площадкой для переговоров, встреч, обмена мнениями и предложениями в туристической сфере. Участники выставки представят эксклюзивные предложения по различным туристическим направлениям. Среди них туркомпании, авиалинии, национальные и региональные туристические организации, гостиничные сети, агентства по зарубежной недвижимости, санатории, пансионаты, лечебно-оздоровительные и SPA-центры, спортивные и экологические туристические объекты. Продолжает расти внимание к сектору "медицинский и оздоровительный туризм", который в этом году продемонстрирует местные и мировые медицинские центры, здравницы и санатории.

Впервые в рамках выставки AITF-2016 в Бакинском Экспо-центре будет организован workshop, который поможет экспонентам с максимальной пользой воспользоваться деловой и творческой атмосферой выставки, провести прямые переговоры без посредников и, в частности, на заранее запланированной встрече установить деловые контакты с представителями ведущих местных туристических компаний.