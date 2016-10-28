В Баку пройдет международная выставка недвижимости и инвестиций

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ 22-24 ноября при организационной поддержке Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ), компаний Atılım Fuarcılık и Elan Expo в Бакинском Экспо-центре состоится Азербайджанская международная выставка недвижимости и инвестиций (RecExpo II).

Как передает Report, выставка является платформой для демонстрации своих проектов международными компаниями, занятыми в сфере строительства, недвижимости и инвестиций.

На выставке ожидается участие компаний из Азербайджана, Турции, ОАЭ, России, Испании, Португалии, Хорватии, Венгрии, Грузии и Северного Кипра. Важными участниками выставки являются занятые в сфере недвижимости такие местные компании, как Baku White City, Xəyal Adası, Dreamland, AAF Park, AF Holding, Şərur İnşaat, Kristal Abşeron, Azinko и Yeni Həyat. В то же время в рамках выставки 23 ноября планируется проведение конференции “Инвестиции в сфере недвижимости”.

В список участников RecExpo II входят представители крупных местных и иностранных компаний, банков, посольств, фирм по недвижимости, крупные инвесторы. Выставка создаст возможности для сотрудничества местных и иностранных компаний, государственных и негосударственных субъектов.

Отметим, что информационное агентство Report является официальным информационным партнером выставки.