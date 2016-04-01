​В Баку пройдет международная выставка декора

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ 28-30 апреля в"Baku Expo Center" откроется выставка "Azerbaijan Decor Expo".

Как сообщает Report, на выставке примут участие более 80-ти компаний по производству мебели из Азербайджана, Турции, Польши, Бельгии, Франции, Испании, Швейцарии, Великобритании, Ирана и других стран, а также дистрибьюторы.

Выставка будет действовать с 10:00 по 18:00.

Отметим, что участники выставки получат возможность приобрести мебель без лишних затрат. На выставке также состоится презентация новой коллекции мебели и интерьера, присутствующие будут проинформированы о подарочных кампаниях и скидках, смогут получить бонусы и сувениры.