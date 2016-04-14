В Баку пройдет международная выставка по альтернативной энергетике

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ С 1 по 4 июня в Бакинском экспо-центре пройдет единственное специализированное событие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики - 6-я Каспийская международная выставка "Энергетика и альтернативная Энергия" (Caspian Power 2016). Выставка входит в серию ведущих событий по энергетике компании ITE Group и является зарекомендовавшим себя брендом среди отраслевых компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на организатора выставки Iteca Caspian, выставка Caspian Power пройдет на одной площадке с крупнейшим мероприятием Прикаспийского региона в нефтегазовой области - Международной выставкой и конференцией "Нефть и газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия" (Caspian Oil&Gas). Актуальность проведения выставки обуславливает начало функционирования в Азербайджане новых электростанций, гибридных электростанций, установление ветряных турбин и солнечных батарей. Официальную поддержку выставке оказывает министерство энергетики Азербайджанской Республики и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам.

Среди участников выставки ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Франции, Китая, Польши и других стран. Экспозиция выставки представит автоматизированные системы технического и коммерческого учета электроэнергии, светодиоды, панели солнечных батарей, светодиодные индикаторы, осветительные приборы, разнообразную кабельно-проводниковую продукцию, коммутационно-распределит ельную аппаратуру, современные энергосберегающие светильники, трансформаторы, изоляторы, электрические выключатели и многое другое.

Выставка Caspian Power 2016 предоставит уникальную возможность встретиться с ведущими представителями электроэнергетической промышленности, получить информацию о новейших технологических разработках и стратегиях развития электроэнергетики, а также расширить и установить новые эффективные и взаимовыгодные контакты и заключить перспективные контракты.