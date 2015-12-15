​В Баку пройдет конференция, посвященная проблемам туризма

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пройдет II Международная конференция "Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы", посвященная 10-летию Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АУТМ).

Как сообщили Report в АУТМ, на конференции исследователи из четырех стран зачитают 44 доклада относительно различных сфер туризма, также состоится обмен мнениями, будет дана информация об устойчивом развитии в XXI веке мирового туризма, признанного феноменом XX века.

Международная конференция состоится 19 декабря во 2-м корпусе Азербайджанского университета туризма и менеджмента.