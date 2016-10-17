В Баку пройдет Каспийская неделя строительства

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 22-я Азербайджанская международная выставка "Строительство" BakuBuild 2016 откроется 19 октября в Баку Экспо Центре.

Как сообщает Report со ссылкой на İteca Caspian, старт BakuBuild ознаменует собой начало работы в Баку Каспийской строительной недели, включающей также выставки Aquatherm Baku 2016 и Securika CIPS 2016.

В этом году в выставке BakuBuild принимают участие 298 компаний из 26 стран мира. Национальные павильоны представляют 3 страны: Италия, Иран, ОАЭ. Коллективным стендом выступают компании из Франции. Большой группой участвуют турецкие производители. Азербайджанские компании, среди которых производители, дистрибьюторы, компании, предоставляющие услуги в строительной сфере составляют 50% экспонентов, что является отрадным фактом. Спонсорами BakuBuild 2016 является марка Corella (компания NB Group) и Akkord Cement, информационный партнер – отраслевой журнал "Дом и Интерьер".

Отличием этого года станет активное участие мебельных компаний из Азербайджана, Италии, Украины и других стран. Компании продемонстрируют на выставке широкий выбор элитной дизайнерской мебели. Также выставка представляет спальную, гостиную, офисную, садовую мебель.

Baku Build является одним из постоянных каналов поступления на рынок страны инновационных товаров и услуг в строительной сфере. Многие компании заявили о новинках, с которыми они выступают на своих стендах. Эти новинки и другие товары и услуги можно увидеть также на сайте World Build 365 www.worldbuil d 365.com , который объединяет покупателей и поставщиков в индустрии строительства, архитектуры, дизайна и декора.

Выставка Aquatherm Baku 2016 соберет 60 компаний из Азербайджана, Германии, Италии, Китая, России, Финляндии. Большим составом выступят компании из Турции.

В эти же даты состоится выставка Securika CIPS 2016, в которой примут участие 16 компаний из Азербайджана, Китая, России, США и Турции.