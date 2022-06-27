В Баку проходит заседание министров туризма стран-членов ОИС

Сегодня в Баку в рамках 11-й конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества проходит заседание высокопоставленных лиц.

Сегодня в Баку в рамках 11-й конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества проходит заседание высокопоставленных лиц.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

На встрече министров туризма стран-членов организации, которая состоится 28 июня, будут определены дата и место проведения очередной конференции, а также кандидаты на премию "Туристический город" ОИС в 2023-2024 годы, приняты проект итоговой резолюции конференции и Бакинская декларация.

В конференции, организованной Государственным агентством по туризму, принимают участие более 160 представителей из 39 стран, в том числе генсек ОИС Хусеин Брахим Таха, министры и заместители министров туризма государств-членов организации, послы, представители подведомственных ОИС институтов, государственные чиновники и эксперты.

29 июня запланирован визит участников конференции в Шушу.