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В Баку проходит заседание министров туризма стран-членов ОИС

В Баку проходит заседание министров туризма стран-членов ОИС Сегодня в Баку в рамках 11-й конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества проходит заседание высокопоставленных лиц.
Туризм
27 июня 2022 г. 15:32
В Баку проходит заседание министров туризма стран-членов ОИС

Сегодня в Баку в рамках 11-й конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества проходит заседание высокопоставленных лиц.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

На встрече министров туризма стран-членов организации, которая состоится 28 июня, будут определены дата и место проведения очередной конференции, а также кандидаты на премию "Туристический город" ОИС в 2023-2024 годы, приняты проект итоговой резолюции конференции и Бакинская декларация.

В конференции, организованной Государственным агентством по туризму, принимают участие более 160 представителей из 39 стран, в том числе генсек ОИС Хусеин Брахим Таха, министры и заместители министров туризма государств-членов организации, послы, представители подведомственных ОИС институтов, государственные чиновники и эксперты.

29 июня запланирован визит участников конференции в Шушу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının turizm nazirlərinin iclası keçirilir

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