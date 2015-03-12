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    В Баку проходит международная выставка цветоводства и градостроительства

    На мероприятии участвует 150 компаний из 12-ти стран

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку открылась международная выставка цветоводства, пейзажа и градостроительства.

    Как сообщает Report, на выставке, проходящей при сотрудничестве турецких компаний "Atılım Fuarcılık" и "ElanExpo", принимают участие компании "AfuExpo", "Азейолсервис", представители Управления по озеленению города Баку, Ботанического сада, Ассоциации бизнесменов Азербайджана, Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции, исполнительных властей, сотрудники государственных управлений и организаций.

    После официальной церемонии открытия посетителям предоставили возможность ознакомиться с выставкой.

    Отметим, что на мероприятии принимают участие 150 компаний из 12-ти стран, в том числе "ByArt", "Kafurpas", "Gardenia", "Abseron Botanik", "Caspian Botanik", "Green Life" (Азербайджан), "Hidromak", "Güneri Makine", "Erdemli Makine", "Polight", "As Beton", "Peyart", "Sakarya Botanik", "İstanbul Botanik" (Турция), "Arcangeli", "Piante Faro", "Innocenti&Mangoni" (Италия), "Arbor", "VandePutte" (Бельгия), "Pflanzenhandel Lappen", "Bruns", "Lorberg" (Германия), "Fides & Greneth" (Голландия), "Ornamental Valencia" (Испания), "Matina Flowers" (Колумбия).

    Отметим, что выставка продлится до 15 марта.

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