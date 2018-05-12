Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Азербайджанской ассоциации профессионалов туризма (Skal İnternational Baku) в Баку проходит мероприятие "TMW - Tourism Meetup & Workshop".

Как сообщает Report, основная цель мероприятия на тему "Туристическая продукция, новые возможности, рынки и современные тренды" – развитие туристической индустрии в стране, определение направлений эффективной стратегии туризма, проведение дискуссий между экспертами в области туризма и бизнесменами.

В рамках трех панелей состоятся выступления и презентации 12 местных и зарубежных экспертов.

В мероприятии принимают участие представители ряда государственных организаций и частных компаний, член парламентского комитета по социальной политике Ильхам Мамедов, проректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента Анар Эминов, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, директор Института экономики НАНА Назим Музаффарли, предприниматели и др.