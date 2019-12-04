​В Баку проходит Генеральная ассамблея Ассоциации отелей

В Баку проходит 2-ая Генеральная Ассамблея Ассоциации отелей Азербайджана.

Об этом сообщает Repor со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Цель мероприятия - представить общественности ежегодные отчеты Ассоциации отелей Азербайджана, планы относительно национальной системы классификации отелей (звезд), информацию о стратегии на 2020 год и пр.

Президент Ассоциации Мартин Кляйнман рассказал о проблемах и возможностях в гостиничной индустрии и достижениях организации в 2019 году. Рассказывая об эффективности совместной деятельности с государственными структурами в развитии отельного бизнеса, он подчеркнул поддержку Государственного агентства по туризму и Азербайджанского бюро по туризму в деятельности Ассоциации.

На мероприятии будут заслушаны мнения азербайджанских и зарубежных экспертов по таким темам как "Национальная классификация звезд", "Правовое законодательство, туристическое право, классификация и реестр", "Конкуренция и доходность в индустрии гостеприимства", "Перспективы туристического продукта", "Управление жалобами гостей" и т. д.