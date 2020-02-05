В Баку прибудут представители из 50 стран

Более 200 местных и иностранных компаний уже зарегистрированы для участия в мероприятии Travel Business Azerbaijan 2020, которое пройдет 29 апреля в Бакинском конгресс-центре.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, процесс регистрации продолжается.

На мероприятии, впервые организованном Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро туризма, ожидается участие более 1000 представителей из 50 стран, включая страны Ближнего Востока и Европы, Россию, Казахстан, Украину, Индию, Пакистан, Японию и Корею.

Мероприятие послужит важной платформой для продвижения туристического потенциала страны.