В Баку презентуют туристический потенциал Казахстана

25 августа в Баку состоится ROAD-show с целью популяризации и презентации туристического потенциала казахстанского города Шымкент.

25 августа в Баку состоится ROAD-show с целью популяризации и презентации туристического потенциала казахстанского города Шымкент.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в мероприятии примут участие заместитель акима города Шымкент Айбек Саттыбаев, секретарь маслихата Бахадыр Нарымбетов, руководитель Управления туризма

Ерлан Кыдыров, представители бизнес-сообществ и компании AIR ASTANA, а также работники культуры.

В рамках мероприятия представители двух стран подпишут меморандум о двустороннем сотрудничестве.