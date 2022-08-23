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В Баку презентуют туристический потенциал Казахстана

В Баку презентуют туристический потенциал Казахстана 25 августа в Баку состоится ROAD-show с целью популяризации и презентации туристического потенциала казахстанского города Шымкент.
Туризм
23 августа 2022 г. 17:16
В Баку презентуют туристический потенциал Казахстана

25 августа в Баку состоится ROAD-show с целью популяризации и презентации туристического потенциала казахстанского города Шымкент.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, в мероприятии примут участие заместитель акима города Шымкент Айбек Саттыбаев, секретарь маслихата Бахадыр Нарымбетов, руководитель Управления туризма
Ерлан Кыдыров, представители бизнес-сообществ и компании AIR ASTANA, а также работники культуры.

В рамках мероприятия представители двух стран подпишут меморандум о двустороннем сотрудничестве.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Qazaxıstanın turizm potensialı təqdim ediləcək
Версия на английском языке Kazakhstan's tourism potential to be presented in Baku

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