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В Баку презентовали туристический потенциал Москвы

В Баку презентовали туристический потенциал Москвы Комитет по туризму города Москвы организовал в Баку презентацию туристических возможностей российской столицы.
Туризм
21 июля 2022 г. 20:56
В Баку презентовали туристический потенциал Москвы

Комитет по туризму города Москвы организовал в Баку презентацию туристических возможностей российской столицы.

Как передает Report, целью проведения Roadshow of Moscow является укрепление связей между столицами Азербайджана и России, а также привлечение азербайджанских туристов.

В ходе презентации было отмечено, что Москва известна своими музеями и театрами, которых насчитывается свыше 250. Также российская столица может быть привлекательна с точки зрения гастрономического туризма. Так, 69 ресторанов Москвы входят в гид Мишлена.

Проект-менеджер по развитию туризма города Москва Юлия Сюндюкова в интервью журналистам заявила, что Россия пока не занимает приоритетное место для путешествий у граждан Азербайджана, и чаще всего азербайджанцы отдают предпочтение Ирану и Турции. Она выразила надежду, что после пандемии число посетивших Москву туристов из Азербайджана увеличится.

Она отметила, что Москва активно разрабатывает новые виды туризма, как например, гастрономический туризм, образовательный туризм для детей и бизнес- туризм по типу “MICE”(область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий).

Презентация продолжилась встречами B2B, в которых приняли участие представители турагентств Азербайджана и крупнейшие туроператоры Москвы.

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