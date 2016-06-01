В Баку представили возможности Латвии в области медицинского туризма

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посольство Латвии в Азербайджане организовало в Баку семинар в области медицинского туризма для туристических компаний Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Латвии в Азербайджане, на семинаре были показаны возможности Латвии в области медицинского туризма.

Выступивший на мероприятии посол Латвии Юрийс Маклаковс рассказал о потенциале между двумя странами в этой области.

Всего в мероприятии приняли участие более пятидесяти участников.

Кроме того, для ряда туристических организаций Азербайджана будет организован тур в Латвию для ознакомления с туристическим потенциалом этой страны.