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    В Баку представили возможности Латвии в области медицинского туризма

    Для ряда туристических организаций Азербайджана будет организован тур в Латвию

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посольство Латвии в Азербайджане организовало в Баку семинар в области медицинского туризма для туристических компаний Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства Латвии в Азербайджане, на семинаре были показаны возможности Латвии в области медицинского туризма.

    Выступивший на мероприятии посол Латвии Юрийс Маклаковс рассказал о потенциале между двумя странами в этой области.

    Всего в мероприятии приняли участие более пятидесяти участников.

    Кроме того, для ряда туристических организаций Азербайджана будет организован тур в Латвию для ознакомления с туристическим потенциалом этой страны.

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